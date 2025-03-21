Bloomberg: помощь Украине до предела истощила запасы взрывчатки в Европе

В Европе почти не осталось тротила и других взрывчатых веществ. Запасы истощены до предела из-за конфликта на Украине.

Как пишет агентство Bloomberg, Евросоюз пытается увеличить производство взрывчатки более чем на 4,3 тысячи метрических тонн. Но сделать это не так просто, ведь в ЕС работает только один крупный завод по производству тротила. Сейчас идет обсуждение строительства еще одного завода в Финляндии.

Также, по данным агентства, в Европе катастрофически не хватает ракетного топлива.

"Европейские правительства покопались в своих запасах боеприпасов, чтобы вооружить Украину, показывая, насколько малы их запасы", — пишет Bloomberg.