Песков: Приказ Путина об отказе от ударов по инфраструктуре Украины действует

Российская армия воздерживается от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что приказ Владимира Путина о приостановке ударов по-прежнему действует. Однако касается он только энергообъектов, подчеркнул представитель Кремля.

В то же время Украина свои договоренности не соблюдает. По словам Пескова, Киев является очевидным виновником взрыва на газоизмерительной станции в Судже.

"Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ, публикуются и кадры соответствующие и так далее. Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского и других представителей киевского режима", - сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие 20 марта произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа". Объект получил значительные повреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.