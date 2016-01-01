Германия столкнулась с угрозой дефицита пива

Германии грозит дефицит пива. Число пивоварен в стране с 2020 года сократилось примерно на 5% - до 1459. За названный период предприятий стало меньше на 77, причем 45 из них закрылось в колыбели европейского пивоварения — Баварии.

Продажи пива в Германии продолжили снижаться в 2024 году - даже несмотря на то, что страна принимала чемпионат Европы по футболу. По данным статистического ведомства ФРГ, в сравнении с 2023 годом уровень продаж напитка - без учета безалкогольной и импортированной из-за пределов ЕС продукции - сократился на 1,4%, или 119,4 миллиона литров, передает РИА Новости.

Сократились в четыре раза и поставки европейского пива в Россию. Они упали до минимальных с 2016 года 4,04 тысячи тонн. При этом импортные пошлины на слабоалкогольный напиток выросли с начала 2025 года с 0,1 до 1 евро за литр.