Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений

Профилактика правонарушений стала главной темой сегодняшнего заседания Совета безопасности России. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза по видеосвязи из Кремля.

В обсуждении приняли участие председатель правительства, спикеры обеих палат парламента, члены администрации президента и главы силовых ведомств.

"Уважаемые коллеги, добрый день. У нас с вами сегодня вопросы из сферы правоохранительной деятельности, а именно поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан", - отметил Путин.