Взорванная украинскими боевиками газоизмерительная станция "Суджа" с 7 августа 2024 года до настоящего времени находилась под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ночью 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевский режим преднамеренно подорвал расположенную в нескольких сотнях метров от государственной границы газоизмерительную станцию. Через "Суджу" проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу. После подрыва возникло настолько сильное возгорание, что пожар был виден из Курска. На кадрах, снятых очевидцами, видно яркое зарево, при этом площадь возгорания разрастается.

В Минобороны подрыв, устроенный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ, назвали намеренной провокацией киевского режима. Ее следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев нарушает условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики, украинским властям нельзя доверять.