В Госдуме призвали оставить учителей в купальниках в покое: "Хватит лезть со своими нравоучениям"

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб завяла, что вполне нормально, когда за фото в купальнике учителей увольняют, приравнивая пляжные снимки к аморальному поведению.

Как отметила депутат, негласный запрет на публикацию в соцсетях преподавателями фотографий в бикини — это нормально и не является буллингом. "Если твой учитель скачет на пляже в бикини в обнимку с противоположным полом, какой пример он подаст?" — возмутилась Бессараб.

За педагогов вступился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он раскритиковал слова депутата Бессараб.

"Это ужасно, когда нарушают Конституцию Российской Федерации такими заявлениями. Хватит лезть в личную жизнь к людям. Хватит лезть со своими нравоучениями. Нам, как депутатам, нужно заниматься ключевыми вопросами: повышением качества образования и зарплат учителей. А кто в каких купальниках, кто с кем сидит на фотографиях — оставьте в покое. Иначе люди просто перестанут идти в профессию", — заявил вице-спикер Госдумы в беседе с "ТВ Центром".