Топалов за руку привел красивую Тодоренко на кладбище

В Москве на Троекуровском кладбище прощаются с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Открытый гроб с телом установлен в центре траурного зала. Рядом стоят сын и внуки артиста.

Поклонники, коллеги и друзья несут Бедросу Киркорову охапки роз. Среди посетивших траурную церемонию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, артисты Екатерина и Александр Стриженовы, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, певец Григорий Лепс.

Наблюдающие за трансляцией похорон пользователи Сети отметили, что певец Влад Топалов буквально за руку привел на Троекуровское кладбище свою жену Регину Тодоренко. Влад выглядел довольно сурово, постоянно хмурился, а Регина прятала глаза за темными очками. В одной руке Топалов нес цветы, а другой твердо сжимал ладонь жены. Одеты супруги были очень стильно — певец надел водолазку и темно-серый костюм, а Тодоренко облачилась в длинное черное пальто. Несмотря на трагический повод, выглядела Регина сногсшибательно, отмечают в Сети.

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта. Причиной смерти стала остановка сердца. Народный артист России умер у себя дома.

Похоронят Киркорова-старшего на аллее звезд Троекуровского кладбища. Его могила расположена недалеко от последнего пристанища Анастасии Заворотнюк.