Чикагские кубинцы при поддержке евреев: так кто же все-таки убил Кеннеди?

Дело президента Кеннеди для президента Трампа – это один из инструментов по осушению вашингтонского болота. Обнародовать документы скандального расследования самого громкого политического убийства 20 века Трамп пытался еще в свой первый президентский срок. Но "глубинное государство" смогло остановить на тот момент еще неопытного хозяина Белого дома.

С 18 марта расследователи в круглосуточном режиме изучают когда-то секретные архивы. И хотя Трамп лично распорядился публиковать все документы без цензуры, у некоторых экспертов сложилось впечатление, что Национальный архив США будто специально выкладывает в сеть документы в таком безобразном виде, чтобы их большую часть просто невозможно было прочитать.

Да и к тому же обнародованные документы совершенно не подкрепляют официальную версию убийства Кеннеди. Наоборот, архив заставляет поверить в заговор "глубинного государства" против 35-го президента США. Так, первая шокирующая новость касается тесных отношений между убийцей Джона Кеннеди и ЦРУ. Согласно новым данным, Ли Харви Освальд несколько лет был на крючке лично у Джеймса Энглтона - руководителя контрразведки ЦРУ. То есть теперь официально подтверждено, что Освальд – это не случайный сумасшедший, который обозлился на президента и решил его убить.

"Один из документов, опубликованный на этой неделе, указывает на то, что Джеймс Энглтон - руководитель контрразведки ЦРУ – завербовал Ли Харви Освальда - 20-летнего морского пехотинца – в качестве контактера или источника информации для ЦРУ в 1959 году", - сообщил историк Джефферсон Морли.

В сентябре того же 1959-го морской пехотинец Освальд уволился в запас, а уже в октябре переехал жить в Советский Союз и даже отказался от американского гражданства. Об этом сенсационном для того времени событии сообщили практически все американские газеты.

"К ноябрю 1963 года на столе в ЦРУ лежало досье на Освальда из 180 страниц. Это было ровно за неделю до того, как Кеннеди отправился в Даллас, где его и убили. И в связи с этой историей возникает вопрос – все это говорит о невероятной некомпетентности ЦРУ? Или, может быть, как раз Джеймс Энглтон и руководил операцией по убийству Кеннеди, а Освальд был лишь исполнителем?", - продолжает Морли.

Пока эксперты не нашли в документах и объяснений невероятным свойствам волшебной пули, которая, согласно официальной версии, попала в спину Кеннеди, потом, погуляв по телу, не застряла в нем, а полетела дальше и даже смогла ранить в нескольких местах губернатора Техаса Джона Коннелли. Нет ответа и на еще один важный вопрос – Освальд был единственным стрелком или же в операции было задействовано несколько снайперов? Ведь второй выстрел, убивший Кеннеди, был сделан уже спереди, и пуля попала в лоб, хотя Освальд за секунду явно не мог сменить локацию.

Еще один интересный факт: стало известно, что винтовку Освальд приобрел в компании, которая была оформлена на завербованного информатора ЦРУ Самуэля Каммингса - он помогал ЦРУ торговать оружием.

"Тот факт, что Ли Харви Освальд был убит практически сразу после ареста, скорее свидетельствует о том, что все-таки не только Освальд участвовал в этом убийстве. Он не одиночка", - отметил профессор МГУ Владимир Шаповалов.

Причем Ли Харви Освальда – единственного главного обвиняемого – застрелили в упор, когда он находился в окружение полицейских. Впрочем, после убийства Кеннеди в течение нескольких лет при загадочных обстоятельствах из жизни ушли еще минимум 10 человек – все они либо в день убийства президента пресекались с Освальдом, либо были случайными свидетелями организации и совершения преступления. Не смог спастись и агент ЦРУ по специальным поручениям Гарри Андерхилл – из документов следует, что он как раз точно знал, кто именно организовал убийство Кеннеди. Как минимум друзьям он разболтал, что покушение организовала группировка внутри ЦРУ, та самая, которая и занималась незаконной торговлей оружием. Через 6 месяцев Гарри был найден мертвым в своей квартире с прострелянной головой. И хотя он был правшой, смертельное ранение было нанесено за левым ухом – в архивах написано, что Андерхилл покончил жизнь самоубийством. К слову, самые информированные люди из окружения семейства Клинтонов тоже умирают при странных обстоятельствах, в их страшном списке уже сотня трупов.

Еще в этом пазле большое место занимает геополитика. Наконец-то подтвердилось (и это, пожалуй, единственная информация, которая не вызывает сомнений), что СССР не был причастен к организации убийства Кеннеди. Напротив, из документов следует, что Советский Союз даже предупреждал США о готовящемся убийстве президента. В архивах сохранены письма от некоего Сергея Чернонога, который пытался достучатся и до Госдепа, и до Конгресса. Но его никто не воспринимал всерьез даже после личных бесед. Зато в архивах есть данные, которые указывают, что австралийские спецслужбы вместе с ЦРУ настаивали на двойном засекречивание документов, в которых СССР упоминается в негативном ключе. Речь идет об анонимном телефонном звонке в посольство США в Канберре. Уже после убийства Кеннеди звонивший представился польским водителем из советского посольства и заявил, что "советское правительство" за убийство президента Кеннеди обещало награду в 100 тысяч долларов.

Сложные отношения между Советским Союзом и Америкой подтверждают и другие документы. Благодаря им стал еще лучше понятен масштаб глобальной слежки за всеми гражданами СССР. Объем проделанной работы шокировал аналитиков даже больше, чем новые детали убийства Кеннеди.

"Мы и не подозревали насколько масштабной была программа ЦРУ по подделке писем. У них было порядка 300 сотрудников, которые вскрывали каждое письмо и посылку, отправленную из Советского Союза в США и наоборот. Представьте, сколько денег на это тратилось", - говорит Ларри Сабато, автор книги "Полвека Кеннеди".

Впрочем, в архивах есть документы, касающиеся не только Советского Союза. Оказывается, Лондон тоже знал о готовящемся убийстве, но разведка Ми-5 сообщила об этом своим коллегами из ФБР лишь после расстрела Кеннеди. Еще есть допросы неких информаторов, которые утверждают, что убийство Кеннеди на самом деле готовили чикагские кубинцы при финансовой поддержке евреев. В общем, от количества версий и числа потенциальных причастных к убийству Кеннеди складывается впечатление, что ЦРУ действительно активно заметало следы и именно поэтому 62 года отказывалось публиковать свои расследования.

"Я, честно говоря, не уверен в том, что абсолютно все документы будут опубликованы и что нет еще какого-то архива, который останется неопубликованным. Ажиотаж вокруг документов большой. Но вероятность того, что они окончательно поставят точку в этом убийстве века, не много", - заключил Шаповалов.

Аналитики предполагают, что самые интересные файлы национальный архив рассекретит гораздо позже. И на это есть две причины. Первая касается исключительно драматургии. Поговаривают, Трамп как мастер шоу держит публику в напряжение. Вторая причина связана уже непосредственно с "глубинным государством". По слухам, на вашингтонских болотах до сих пор идет торг за неразглашение архива Кеннеди. Хотя бы потому, что некоторые секретные агенты, причастные к этому делу, еще живы и не планировали привлекать к себе внимание всего мира.

Но если Трамп в этот раз все же не пойдет на уступки ЦРУ, то, похоже, дело об убийстве Кеннеди можно будет считать заново открытым.