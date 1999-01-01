Один из ярчайших дипломатов в российской истории. Сергею Лаврову - 75

Май 2022 года. Сергей Лавров в рамках проекта "100 вопросов лидеру" общается с учениками гимназии имени Примакова. Два месяца назад началась специальная военная операция на Украине. Ученики слушают министра затаив дыхание и еще не знают, что он в эти минуты, по сути, дал прогноз, который теперь сбывается в эти дни, на наших глазах. И в том числе - благодаря усилиям главы российского МИДа.

Да, я убежден, что все это закончится когда-то. Запад в очередной раз признает реальность, которая создается "на земле". Будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы, на интересы русских, где бы они ни жили.

18 февраля Сергей Лавров в составе российской делегации участвует в переговорах с представителями США. С момента исторического телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа прошло меньше недели. И это настоящий прорыв в отношениях двух стран и в мировой политике, развивать и укреплять который предстоит дипломатам. А они напоминают иным политикам, как не принято вести дела в приличном обществе.

"Зеленский, я уже цитировал его, еще в 2021 году, еще до специальной операции сказал: если ты ощущаешь себя русским на Украине, то проваливай в Россию. А недавно использовал русский мат, чтобы обозначить свое отношение к целому ряду миротворцев, которые не хотят выгнать русских на границы 1991 года", - отметил Лавров.

Подобные высказывания министр даже не комментирует. Лишь отмечает, что ему стыдно. Как было стыдно за происходящее в стране как раз в начале 90-х, когда развалился Советский Союз - и именно оттуда многие сегодняшние проблемы. Сам Лавров в те годы - уже опытный дипломат. МГИМО закончил в 1972 году - со знанием английского, французского и редкого сингальского языка. После работы на разных должностях в посольстве Шри-Ланки, в департаментах МИДа и постоянном представительстве СССР при ООН в 1994-м становится постпредом уже России при международной организации. Старожилы Совбеза сразу отметили - их новый визави умен, хладнокровен и ироничен. С таким всегда держи ухо востро.

"Иностранные послы аккуратно с ним на заседаниях себя держали. И каждый раз, когда он брал слово, напряженно себя чувствовали. Потому что едкий такой юмор и сатиричное отношение - чувствительные такие уколы для них были", - рассказал Сергей Орджоникидзе, дипломат, заместитель министра иностранных дел России с 1999 по 2002 годы, заместитель генерального секретаря ООН в 2002-2011 годах.

И по-иному в большой политике, наверное, нельзя. Как нельзя этому и научиться. Лаврову, как отмечают друзья и коллеги, в том числе зарубежные, это дано изначально. Пытались соответствовать. Но куда там.

Увы, как показало время, многие бывшие партнеры, каковыми их считала Россия, прятали в карманах не только фиги, но и нечто посерьезнее. Тогда как Лавров, и это признают все, - человек слова.

"Все, с кем я говорил из его коллег, а я разговаривал с очень многими его коллегами, все говорили о нем всегда одну очень важную вещь. Он - человек слова. То есть Лавров - тот дипломат и политик, которому верят. Да, конечно, он должен в своей профессиональной деятельности облекать свои аргументы, свою позицию в самые разные формы, но аргументы Лаврова - это всегда аргументы, к которым прислушиваются", - подчеркнул Михаил Гусман, заместитель генерального директора ТАСС.

Прислушиваются политики, которым после слов Лаврова нередко приходилось задумываться над смыслом своих собственных заявлений.

Не менее внимательно слушают Лаврова и журналисты. Но иногда в стремлении задать российскому министру максимально неудобные, как они думают, вопросы в неудобной ситуации оказываются сами. Как это случилось в журналисткой СNN. Очень уж ее интересовала судьба панк-группы Pussy Riot в приложении к предвыборным сексуальным скандалам вокруг Дональда Трампа в 2016 году.

С журналистами у Лаврова вообще особые отношения. Он их любит, можно сказать, по-отечески. И так же по-отечески порой отчитывает. А журналисты не обижаются. Понимают - у каждого своя работа. И иногда получают от министра поощрения. Как это было, например, после многочасовых российско-американских переговоров в Женеве в 2016-м. Того, что пиццу на этот раз придется запивать русской водкой, пресса никак не ожидала.

Сергей Лавров уверенно и непринужденно чувствует себя и за строгим дипломатическим столом, и в толпе футбольных фанатов. Всю жизнь болеет за московский "Спартак" и после очередного матча охотно фотографируется с болельщиками, обсуждает игру.

Коллеги вспоминают: Сергей Лавров всегда был заводилой. И во время учебы в МГИМО, и во время службы в постпредстве при ООН организовывал капустники и новогодние вечера. А еще всегда писал стихи. Книга "Последний компромисс с Богом" вышла одновременно на русском и македонском языках. Друзья ценят его лирику, но сам автор сетует - писать часто приходится на злобу дня. А еще Сергей Лавров - автор слов гимна родного Института международных отношений.

21 год Сергей Лавров возглавляет МИД. Занимает тиким образом третье место после Андрея Громыко и Александра Горчакова по продолжительности руководства внешнеполитическим ведомством страны. Работает уже в шестом правительстве России. На время дипломатической службы Лаврова выпали сложнейшие кризисы в мире - натовские бомбардировки Югославии в 1999-м и вторжение США в Ирак в 2003-м. Тогда он руководил постпредством России в ООН. В последние годы в центре внимания - ситуация вокруг Украины. И всегда, на любом посту Сергей Лавров последовательно отстаивал интересы России и многократно добивался успеха.

"Несмотря на быстро меняющийся мир, на турбулентность происходящих в мире процессов, он умудряется и сегодня набирать и набирать. И сегодня находить новые формы общения, новые аргументы. Он удивительно современен в той политической повестке, которая именно сегодня существует. Это особый дипломатический талант Лаврова", - заключил Гусман.

Президент Владимир Путин 21 марта подписал указ о награждении Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного - за выдающиеся заслуги перед Отечеством. Патриарх Кирилл наградил главу МИДа орденом Александра Невского. Сегодня телефон юбиляра раскален докрасна. Сергея Лаврова поздравляют родные, друзья, коллеги и даже те, кому он жестко оппонирует по долгу службы. Без преувеличения - весь мир. Мир, за достойное место России в котором Сергей Лавров бьется всю жизнь.