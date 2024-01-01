Российские власти весьма признательны КНДР за солидарность по всем острым проблемам мировой политики. Такое заявление сделал в пятницу, 21 марта, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Российский политик в ходе переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном отметил, что особую благодарность Москва испытывает к Пхеньяну в связи с солидарной позицией по украинскому вопросу.

При этом Россия чрезвычайно дорожит достигнутым уровнем стратегических отношений между странами и нацелена на их углубление, отметил Сергей Шойгу. Он передал Ким Чен Ыну послание от президента России Владимира Путина, отметив, что "мы провели достаточно полезные, важные и нужные в нашей сегодняшней динамично развивающейся обстановке переговоры".

Кроме того, Шойгу выразил признательность "за возможность вновь встретиться, за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации в Пхеньяне", сообщает РИА Новости.

Ранее Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве, содержащий, в числе прочего, пункт о взаимной военной помощи. В Кремле объяснили, что этот момент является нормальной международной практикой для стран, которые имеют протяженную общую границу.

В ноябре 2024 года Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым. Лидер КНДР осудил ракетные удары украинских националистов по России и пообещал, что его страна всегда будет поддерживать Москву.