В Европе признали конфискацию российских активов актом войны

Актом войны назвал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер возможную конфискацию хранящихся в странах Евросоюза заблокированных российских активов. Общая сумма - почти 200 миллиардов, сообщает европейское издание Politico.

Бельгийский премьер призвал руководство ЕС учитывать это обстоятельство при обсуждении этой темы. Если власти ЕС решатся на подобный шаг, это ухудшит и без того находящиеся в глубоком кризисе отношения с Россией - что неизбежно приведет к негативным последствиям, заявил Вевер.

Ранее лидер фракции "Национального объединения" в парламенте Франции Марин Ле Пен предупредила: одно из главных последствий конфискации - риски полной потери иностранных инвесторов в европейском регионе. Также есть угроза зеркального ответа Кремля, в этом случае страны ЕС могут лишиться активов в России на 12 миллиардов евро.