Лепса сняли с двумя женщинами на прощании с Киркоровым

Сегодня, 21 марта, в Москве проходит церемония прощания с Бедросом Киркоровым. Отдать последнюю дань уважения народному артисту пришло множество людей, в том числе и представители отечественного шоу-бизнеса, например, Влад Топалов и Регина Тодоренко, Иосиф Пригожин и Валерия, Екатерина и Александр Стриженовы и многие другие. Не остались в стороне и представители власти. Посетили печальную церемонию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и представитель МИДа Мария Захарова.

Также появился на прощании с Бедросом Киркоровым и певец Григорий Лепс. Прославленного артиста сняли в обществе двух дам: певицы Валерии и Виктории Шеляговой. А вот его молодой невесты Авроры Киба поблизости не обнаружилось. Отметим, что девушка учится в Великобритании, но при любой возможности приезжает в Россию. Не секрет, что эти поездки ей оплачивает Григорий Лепс.

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта. Причиной смерти стала остановка сердца. Народный артист России умер у себя дома. Похоронят Киркорова-старшего на аллее звезд Троекуровского кладбища. Его могила расположена недалеко от последнего пристанища актрисы Анастасии Заворотнюк и модельера Валентина Юдашкина.