Американские власти согласились сделать для Венгрии исключение из санкций при оплате поставок российского газа. Об этом в пятницу, 21 марта, рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Дипломат напомнил, что прежняя вашингтонская администрация под руководством Джо Байдена установила рестрикции против "Газпрома" и Газпромбанка. Из-за этого страны Центральной Европы, нуждающиеся в российских энергоносителях, оказались в сложном положении.

Однако "вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена", благодаря чему "снабжение Венгрии энергоносителями надежно гарантировано", цитирует Сийярто ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил провести переоценку существующей американской санкционной политики. В Минфине США пояснили, что ради помех набирающей обороты дедолларизации в Вашингтоне попытаются "перейти к режиму максимально действенных санкций".

Профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин отмечал, что совершенно невозможно говорить о том, что начало диалога России с США и другие европейские проекты замедляют поворот на восток.