Филипп Киркоров трогательно обратился к отцу на церемонии прощания

Александр Ревва, Григорий Лепс, Яна Рудковская, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Екатерина и Александр Стриженовы, Игорь Крутой, а также Дмитрий Песков и Мария Захарова и многие другие пришли проститься сегодня, 21 марта, с народным артистом Бедросом Киркоровым. Свой последний приют он обретет на Троекуровском кладбище.

Филипп Киркоров с прощальным словом выступил возле гроба отца. "Папа прожил долгую счастливую жизнь, прошел большой творческий путь. Стал потрясающим отцом, любящим и заботливым дедушкой. За всю жизнь собирая вокруг себя только друзей и не наживая врагов. Сегодня мы все здесь доказательство этим словам. Ты был всегда рядом... У нас есть два крыла: мать и отец. И пока они есть, мы летаем. Теперь мне предстоит научиться ходить", - с трогательной речью проводил отца в последний путь Филипп.

Также Киркоров сообщил, что перед смертью отец отдал ему фамильный перстень, который будет передаваться по наследству по мужской линии. Филипп сообщил, что уже предупредил сына Мартина, что затем ему носить это украшение, сообщает Super.

Напомним, Бедрос Киркоров умер 18 марта. Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца. Ему было 92 года. В последнее время артист сильно болел.