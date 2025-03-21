Президент Эммануэль Макрон лжет народу и должен незамедлительно сложить свои полномочия. С таким призывом выступил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

"Макрон создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезать в карманы к французам", — написал на своей странице в соцсети Дюпон-Эньян.

Лидер партии "Вставай, Франция" уверен, что нынешний президент своими действиями и словами разрушает страну. "Его отстранение от должности — жизненно важная необходимость!" — отметил политик.

Напомним, 5 марта Макрон заявил, что Москва якобы стала угрозой для Парижа и всей Европы. В связи с этим французский лидер призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Евросоюза. На это тут же отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление французского лидера, передает РИА Новости.