За время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в совокупности 69 120 военнослужащих. Такие данные приводит в пятницу, 21 марта, российское Министерство обороны.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня.

Кроме того, поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Лишь за минувшие 24 часа потери врага составили свыше 240 человек, трое украинских военных сдались в плен.

Ранее российский лидер Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом заверил, что в случае сдачи в плен гарантирует солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

Между тем киевский режим преднамеренно подорвал расположенную в нескольких сотнях метров от государственной границы газоизмерительную станцию. Через "Суджу" проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу.