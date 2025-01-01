Путин поручил установить воздушный коридор для дронов

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление нового класса воздушного пространства. Этот коридор будет использоваться в упрощенном порядке. Поручение должно быть выполнено до 1 июня 2025 года.

Как сказано в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, Путин поручил обеспечить создание эффективной системы госуправления в отрасли беспилотной авиации. Предлагается предусмотреть проведение мониторинга достижения целевых показателей, установленных в национальном проекте "Беспилотные авиационные системы".

Кабмину также нужно подготовить предложения по регулированию вопросов, касающихся допуска граждан к управлению беспилотными воздушными судами. При необходимости следует внести изменения в существующие нормативные правовые акты. Президент ожидает доклада правительства до 15 апреля.