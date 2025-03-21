Набиуллина с улыбкой ответила про мемы на нее

Во время пресс-конференции ЦБ России по ключевой ставки Эльвира Набиуллина ответила на вопрос, как относится к мемам про себя. Она с улыбкой отметила, что ей нравятся смешные шутки, передает РИА Новости.

"Я нормально отношусь к этому, особенно когда шутки смешные. Это абсолютно нормально", - коротко сообщила глава Банка России.

Отметим, что сегодня, 21 марта, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд.

Ранее Банк России принял решение сохранить еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, действие ограничений на снятие наличной иностранной валюты. Граждане, открывшие валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, могут снять не больше десяти тысяч долларов США или эквивалента в евро, независимо от валюты вклада или счета, если еще не использовали такую возможность. Остальные деньги можно получить в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.