В России выделили 750 млн рублей на конкурс "Интервидение"

Правительство России выделило 750 миллионов рублей на подготовку и проведение в 2025 году в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение".

Согласно документу, выдержки из которого цитирует ТАСС, средства направят Министерству иностранных дел России на субсидии Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".

Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что "Интервидение" станет одним из крупнейших музыкальных событий 2025 года, ведь на него подали заявки более 20 стран мира, включая Китай и Бразилию.

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев анонсировал подготовку к запуску нового музыкального конкурса "Евроазия", который также станет аналогом "Евровидения". Фадеев заявил, что хозяйками конкурса будут Россия, Узбекистан и Турция.