Паулина Андреева объявила о разводе с Федором Бондарчуком

О том, что в семье Паулины Андреевой и Федора Бондарчука не все гладко, слухи ходили уже давно. Но лишь сейчас актриса решила официально прокомментировать их. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Паулина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Федором, и сообщила, что они разводятся.

"Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история. Федор и Паулина", - значится в подписи к фото.

Интересно, что возможность комментировать публикацию актриса отключила.

Напомним, что о романе Андреевой и Бондарчука стало известно еще в 2015 году. Однако официально оформили отношения влюбленные лишь спустя четыре года. В 2021 году Паулина родила Федору сына Ивана.