Недавний телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом запросил глава киевского режима Владимир Зеленский, а американский лидер "великодушно" согласился. Об этом в пятницу, 21 марта, рассказал спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Американский чиновник напомнил в эфире ABC News, что охлаждение отношения Вашингтона к Киеву произошло по вине Зеленского — он "совершил ошибку" на встрече с Трампом в Белом доме, начав "играть на публику", хотя "мы предупреждали его тем утром: не делай так".

Келлог рассказал, что вместе с сенаторами готовил Зеленского к встрече с Трампом, но как только появились журналисты, "словно по щелчку выключателя все изменилось". Когда предводителя киевского режима вывели из Белого дома, американский президент, по словам его спецпредставителя, сказал: "С меня хватит".

Британские журналисты между тем пишут, что Зеленский, отвергнув идею президента США Дональда Трампа о контроле Вашингтона над атомными электростанциями Украины, бросил вызов главе Белого дома.

При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что Украина может и вовсе прекратить свое существование: когда США, Россия и ЕС "покончат с Украиной, от нее останется не так уж и много".