СК завел уголовное дело по факту подрыва газораспределительной станции "Суджа"

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту подрыва газораспределительной станции "Суджа" в Курской области. В ночь на пятницу ВСУ нанесли целенаправленный удар по энергетическому объекту, что стало очередным доказательством недоговороспособности киевского режима. В результате атаки погибших и пострадавших нет, но часть инфраструктуры станции уничтожена полностью. По оценкам специалистов, на ее восстановление потребуется более двух лет. И все это время поставки газа в Европу по этому коридору будут заблокированы.

Репортаж Александра Панюшкина.