Затонувшие в Керченском проливе танкеры поднимут со дна в следующем году. Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии, которая координирует ликвидацию последствий ЧП.
Уникальную операцию разрабатывали российские эксперты и ученые. Они придумали накрыть специальными ангарами затонувшие части судов, чтобы зафиксировать их. Причем расчеты показали, что эти сооружения не будут мешать судоходству и даже 9-балльный шторм не сможет сдвинуть или перевернуть части танкеров.
Работы пройдут в несколько этапов. Сначала с судов будут срезаны все выпирающие части, а уже затем построят ангары. Работы должны завершиться до осени. В следующем году из танков откачают оставшийся мазут и поднимут судна.
"Мы пришли вместе к решению, что мы будем строить инженерные сооружения - коффердам. Коффердам - это сооружение, которое будет с помощью плавучего дока подходить к этим трем затонувшим частям и накрывать эти три части. В этих коффердамах будут сделаны технические люки и отверстия, через которые мы проведем впоследствии вторым этапом откачку имеющегося мазута", - объяснил Виталий Савельев, министр транспорта России.