Затонувшие в Керченском проливе танкеры поднимут со дна в следующем году. Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии, которая координирует ликвидацию последствий ЧП.

Уникальную операцию разрабатывали российские эксперты и ученые. Они придумали накрыть специальными ангарами затонувшие части судов, чтобы зафиксировать их. Причем расчеты показали, что эти сооружения не будут мешать судоходству и даже 9-балльный шторм не сможет сдвинуть или перевернуть части танкеров.

Работы пройдут в несколько этапов. Сначала с судов будут срезаны все выпирающие части, а уже затем построят ангары. Работы должны завершиться до осени. В следующем году из танков откачают оставшийся мазут и поднимут судна.