Театры "Ленком" и ЦДР решили объединить

В Москве решили объединить "Ленком Марка Захарова" и "Центр драматургии и режиссуры" (ЦДР). Худрук театров Владимир Панков назвал решение оправданным. По его словам, появится "единая линия развития" для молодых артистов: от школы через студию — ЦДР к театру — "Ленкому". При этом отмечается, что коллектив и репертуар "Ленкома" затронуты не будут, передает ТАСС.

"Со стороны может показаться, что у театров мало общего: "Ленком" с его почти столетней историей, ассоциирующийся с культовыми именами и постановками, и "Центр драматургии и режиссуры" — пространство для экспериментов, молодежный театр, место для поиска новых имен. Но не будем забывать, что и тот и другой — авторские театры, где репертуар имеет первостепенную значимость, отражает творческое лицо коллективов", - отметил художественный руководитель театров Владимир Панков.

В результате ЦДР получит статус структурного подразделения "Ленкома", его руководителем останется Глеб Гришунин.

Напомним, что в конце января прежнего руководителя "Ленкома" Марка Варшавера назначили на вновь созданную должность – почетный президент театра, а место художественного руководителя занял Владимир Панков. Едва заняв должность, Панков вернул в театр Дмитрия Певцова и Александру Захарову, которых ранее Варшавер отстранил.