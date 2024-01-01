Украинские власти обвинили Россию в намерении принудительного выдворения граждан Украины. Так Киев отреагировал на решение Москвы обязать легализоваться всех украинцев, проживающих в новых регионах Российской Федерации.

20 марта был обнародован указ президента России Владимира Путина, согласно которому граждане Украины, находящиеся в России без законных оснований, обязаны легализовать свой статус или выехать с российской территории. Крайний срок выполнения этого требования — 10 сентября.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил в интервью украинским СМИ, что это решение Москвы "является очередным шагом в российской кампании по дискриминации, преследованиям и принудительному вытеснению граждан Украины с родной земли или принуждению их к получению статуса иностранца".

Киевский режим отказывается признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и Новороссией, называя эти территории украинскими и якобы "временно оккупированными" или "аннексированными".

Ранее сообщалось, что осенью 2024 года сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил гражданство России. Мужчина десять лет назад зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию. Основным ее видом деятельности указано управление финансово-промышленными группами.