Сооснователь группы "Король и шут" Александр Балунов признан иноагентом

Министерство юстиции России опубликовало в пятницу, 21 марта, обновленный реестр иностранных агентов. Этот статус присвоен еще шести физическим лицам.

Как сообщает Минюст на своем официальном сайте, иноагентами признаны Н.Д. Аршба, А.В. Балунов, И.А. Вырыпаев, С.А. Комиссаров, И.Т. Чаниа, а также М.П. Шишкин.

В частности, признанный иноагентом режиссер Иван Вырыпаев распространял фейки о решениях органов власти в России и выступал против специальной военной операции.

Также Минюст включил в реестр иноагентов одного из основателей группы "Король и Шут" Александра Балунова, писателя Михаила Шишкина, уличного художника Станислава Комиссарова, абхазских журналистов Изиду Чаниа и Низфу Аршба.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в вопросе законодательного регулирования деятельности иноагентов "нам еще, конечно, есть чем заниматься", при чем "оттачивая этот инструментарий".

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что иностранные агенты собирают персональные данные россиян в интересах зарубежных спецслужб, маскируя это под регистрацию для участия в неких просветительских мероприятиях.