Джо Байден сообщил о возвращении

Бывший президент США Джо Байден сообщил некоторым лидерам Демократической партии о планах собирать деньги, участвовать в предвыборной кампании и делать все необходимое, чтобы демократы вернули утраченные политические позиции, передает NBC.

Также сообщается, что Джо Байден предложил помощь в борьбе за восстановление жизнеспособности партии на фоне падения ее популярности. Как отмечает телеканал, пока его предложение осталось без ответа.

Напомним, что в ноябре прошлого года в США состоялись президентские выборы. Поначалу от Демократической партии был выдвинут на второй срок Джо Байден. Республиканскую партию представлял Дональд Трамп. Однако после первых же дебатов американской общественности стало очевидно, что Байден не годится на роль лидера страны. По мнению зрителей, во время дебатов действующий президент отвечал невпопад, мялся и даже не мог самостоятельно спуститься по лестнице.

Тогда он принял решение снять свою кандидатуру. Вместо него от Демократической партии была выдвинута Камала Харрис. Однако в ходе выборов она проиграла Дональду Трампу. 20 января этого года состоялась инаугурация нового президента.