ЦБ продлил ограничения на переводы валюты за рубеж

Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября 2025 года, ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом пресс-служба регулятора уведомила в пятницу, 21 марта.

Как сообщает Центробанк на своем официальном сайте, граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран вправе в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов (или эквивалент в другой иностранной валюте). При этом через системы денежных переводов можно переводить не больше 10 тысяч долларов ежемесячно.

Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

По-прежнему остается в силе запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств.

Ранее российский лидер Владимир Путин предупреждал, что Запад не собирается стесняться, угрожает новыми санкциями и "штампует эти пакеты один за другим". И даже в случае ослабления санкций Запад найдет другой способ "вставить палки в колеса".

Между тем Центробанк назвал две причины резкого ослабления рубля в конце 2024 года. Это объяснялось, в первую очередь, новыми санкциями США, а также валютными закупками нефинансовых компаний для погашения валютных обязательств.