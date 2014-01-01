Имущество мужа певицы Елены Темниковой оказалось под арестом

Певица Елена Темникова вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Сергеева еще в 2014 году. Причем влюбленные тайно оформили отношения. А спустя год артистка родила мужу дочь. В Сети певица то и дело демонстрирует идиллические фотографии и видео, однако журналисты выяснили, что семейный бюджет оказался в опасности.

Имущество мужа Темниковой попало под арест, компетентно сообщает Super. Якобы Дмитрий Сергеев не оплачивает кредиты, поэтому в 2023 году банк подал на него три судебных иска с требованием взыскать долг. Из-за неоплаченных займов на имущество Сергеева и наложили арест.

Впрочем, беспокоиться на певицу и бизнесмена не стоит, утверждают журналисты. Дмитрий Сергеев уже начал отдавать долги. В феврале он погасил часть задолженности в размере почти 800 тысяч рублей. Из долгов осталось каких-то 870 тысяч по кредитам и 124 тысячи перед налоговой.

Зато у Елены Темниковой, в отличие от мужа, долгов нет. Собственно, как и концертов. Около двух лет артистка не дает "сольников" и еще дольше не выпускает синглы. Зато певица с удовольствием соглашается на частные мероприятия. За такое выступление Елена Темникова просит пять миллионов рублей.