Утверждения о том, что "русские, дескать, сами себя обстреляли", звучащие из Киева в связи с подрывом газоизмерительной станции "Суджа", абсурдны. Такое заявление сделал в пятницу, 21 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министерство обороны России ранее сообщило, что киевский режим преднамеренно подорвал расположенную в нескольких сотнях метров от государственной границы газоизмерительную станцию. Через "Суджу" проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу.

Вслед за этим Генштаб Вооруженных сил Украины объявил, что Россия сама обстреляла газоизмерительную станцию "Суджа" якобы в целях проведения "дискредитационной кампании".

Назвав эти высказывания киевского режима абсурдом, представитель Кремля отметил: это лишний раз показывает, насколько можно доверять Украине и ее нынешним властям, сообщает РИА Новости.

Удары по станции "Суджа" были нанесены украинскими националистами после того, как президенты России и США согласовали приостановку атак на объекты энергетической инфраструктуры в рамках российской спецоперации. Россия не просто сразу начала исполнять этот пункт — российские бойцы сами сбили несколько своих беспилотников, которые уже находились в воздухе в момент поступления приказа о прекращении таких ударов.

Киевский режим, тем не менее, продолжает атаки и на объекты энергетической инфраструктуры.