Машков обнял Зудину у всех на виду

На днях в Москве у могилы Олега Табакова на Троекуровском кладбище состоялся парад учеников Театральной школы имени Табакова во главе с Владимиром Машковым. Руководитель школы, худрук театра Табакова и "Современника" привел своих подопечных и вел памятную церемонию в честь семилетия ухода мэтра.

Интересно, что присутствовала на мероприятии и вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина. А ведь не секрет, что, едва заняв высокий пост, Машков дал ей понять, что театр в ее услугах более не нуждается. Собственно, как и в труде их сына Павла Табакова. Тогда артисты покинули театр. В кулуарах долго ходили разговоры на эту тему.

Сейчас же стало очевидно, что все недопонимания остались в прошлом. Как передает "Мир новостей", во время торжественной церемонии Владимир Машков осторожно приблизился к Марине Зудиной и обнял ее. Актриса потянулась к нему и явно обрадовалась этому жесту.

Однако Павел Табаков, который также присутствовал на мероприятии, стоял в стороне и будто бы демонстративно зевал во время речи Владимира Машкова. Старшего сына Олега Табакова Антона на церемонии не заметили. Впрочем, как и дочери мэтра Александры. Говорят, она так и не смирилась с тем, что отец ушел из семьи ради молодой красавицы Марины Зудиной.