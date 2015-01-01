Бондарчуку дали мало шансов после развода с Андреевой

Сегодня, 21 марта, Паулина Андреева объявила о разводе с Федором Бондарчуком. Вместе актриса и режиссер были с 2015 года. В 2021 году у Паулины и Федора родился сын Иван. Отметим, что слухи о проблемах в отношениях Бондарчука и Андреевой появились еще несколько месяцев назад. Сообщалось, будто режиссер увлекся молодой актрисой Софьей Синициной. Впрочем, сама Софья эту информацию не подтвердила.

Меж тем в Сети бурно обсуждают развод одной из самых красивых и, как казалось, крепких пар в отечественном кинематографе. Так, журналистка Божена Рынска в своем телеграм-канале высказала мысль, что лучшим вариантом для Федора была его бывшая супруга Светлана.

"Света Бондарчук, конечно, Федору идеально подходила. За статус "жена Бондарчука" она бы вынесла и вытерпела все. Но она уже вышла замуж и даже сына родила. Куда же теперь Федору податься? Холостяком он быть не умеет и не любит", - рассуждает Божена.

Телеграм-канал "Героиня Татлера" дает мало шансов Бондарчуку на встречу с похожей на Паулину женщиной. Вот, что там пишут: "Ну что, очень грустно! Шансов встретить другую такую же уникальную у стареющего Федора Сергеича уже не много (один он, конечно, не останется)".

Кто-то припоминает недавно появившуюся информацию, будто Паулину Андрееву и Федора Бондарчука видели вместе за границей. Тогда некоторые интернет-пользователи предположили, будто актриса и режиссер предприняли попытку спасти брак, но в итоге у них не получилось.