Украина не надеется на защиту от ООН, в том числе в контексте возможной миротворческой миссии. Такое заявление сделал в пятницу, 21 марта, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

По утверждению политика, он негативно воспринимает идею с созданием миротворческой миссии для Украины под эгидой ООН, которую, по сообщениям журналистов, продвигает Франция.

Зеленский заявил, что ООН "нас не защитит", поскольку у всемирной организации "не будет мандата для защиты Украины в случае нового нападения России".

Также глава киевского режима отметил, что потенциальная миссия ООН не может стать альтернативой гарантиям безопасности или миротворческому контингенту отдельных государств, сообщает Reuters.

Ранее начальник Генштаба Польши Веслав Кукула заявлял, что Европа готовит различные варианты международной миротворческой операции на Украине после завершения боевых действий. Уже установлены "руководящие принципы, направления взаимодействия и возможного развития событий".

Руководитель внешнеполитического ведомства Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил о готовности Копенгагена отправить датские войска на территорию Украины. МИД России в ответ предложил Дании подумать над защитой Гренландии, открытый интерес к которой проявили Соединенные Штаты.