Российские штурмовые группы быстро продвигаются в курском приграничье и на красноармейском направлении. Мобильная огневая группа мотострелков разбила блиндажи ВСУ на окраинах Успеновки.

Войска начали мощный накат на этот посёлок ещё сутки назад. Укрепления, которые националисты успели обустроить в заброшенных зданиях, снесли установки "Град". Позже посёлок был полностью освобождён. За последние дни на стыке Запорожья и ДНР российские войска взяли под контроль ещё 12 квадратных километров территории.

Сегодня вся мощь артиллерии сосредоточена на плацдарме ВСУ в посёлке Марьино. Его националисты используют для атак на Курскую и Белгородскую области.

Бронетанковый кулак бандеровцев потрепан настолько, что они вынуждены идти в бой без прикрытия. Как результат - за неделю ВСУ потеряли на этом направлении почти 2 300 человек.

А этой ночью взрывы прогремели в крупных городах Украины. Более 10 детонаций зафиксировано во временно оккупированном неонацистами Запорожье.