Стало известно о подвиге старшего лейтенанта Третьякова

Новые подвиги наших военнослужащих в зоне СВО. Старший лейтенант Сергей Третьяков, командуя миномётным расчётом, в ходе боя с украинскими неонацистами уничтожил опорный пункт и большое количество живой силы ВСУ. Слаженные действия Сергея и его подчинённых помогли продвинуться нашим штурмовикам.

Младший лейтенант Ризабек Сарсенов, командуя мотострелками, обнаружил украинских неонацистов и первым атаковал их. Враг неоднократно пытался прорвать нашу оборону. Под плотным обстрелом Ризабек руководил подчинёнными и смог удержать позиции. В ходе боя противник понёс значительные потери и отступил, сообщает "ТВ Центр".