Силы ПВО отбили атаку 47 беспилотников в небе над Россией

Минувшей ночью над территорией России сбито 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись восемь регионов, а также акватории двух морей – Чёрного и Азовского. 12 дронов уничтожены в Воронежской области, 11 – в Белгородской, шесть беспилотников сбили над территорией Ростовской области, четыре - над территорией Волгоградской области, три – в Астраханской области, по одному БПЛА ликвидированы в Брянской, Курской и Самарской областях, семь аппаратов сбито над акваторией Чёрного моря и один - над Азовским морем.

В Ростове-на-Дону беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом. Два человека госпитализированы.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.