Переломанная в Дубае украинка могла получить травмы, упав с большой высоты

На днях в Дубае на обочине одной из дорог была найдена украинская модель Мария Ковальчук. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. У нее оказались сломаны руки, ноги и позвоночник.

Сообщалось, что Ковальчук пропала еще в начале марта. В день своего 20-летия девушка отправилась якобы на вечеринку "с шейхами". Об этом она сама рассказала маме. Больше на связь Мария не выходила. Родные боялись, что она могла попасть в сексуальное рабство.

Что конкретно случилось с украинкой, пока точно неизвестно. Сама Ковальчук находится в реанимации. Она перенесла четыре операции, но медики не дают прогнозов, отмечая, что состояние Марии критическое.

Однако сейчас появилась информация, что Ковальчук могла упасть с большой высоты - об этом говорит характер ее травм. Не исключено, что девушка попыталась сбежать от клиентов после многочасовой оргии с изнасилованием и избиениями, передает Mash.

Более того, подчеркивает телеграм-СМИ, на "вечеринке с шейхами" Ковальчук не была. Дело в том, что внешние данные Марии не подошли под требования таких мероприятий - украинка не дотягивает по росту (173 см) плюс у нее имеются татуировки.

Меж тем в местной полиции заявили, что Ковальчук якобы упала на стройке. Якобы она "в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты", сообщает РИА Новости. Кроме того, полиция призвала общественность и СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации и уважать частную жизнь человека и его семьи.