В России вспоминают жертв теракта в "Крокусе"

Ровно год назад произошёл теракт в подмосковном "Крокус сити холле". Вооруженные преступники напали на людей, которые пришли на рок-концерт. В результате атаки погибли 145 человек, более пятисот пострадали.

Террористы стреляли в людей и подожгли зрительный зал. Они пытались скрыться на автомобиле, двигались в сторону границы с Украиной, но были задержаны в Белгородской области.

В качестве обвиняемых по делу проходит 27 человек. Для сбора доказательств проведено более тысячи различных экспертиз, тысяча человек привлечены в качестве свидетелей.

Сегодня у разрушенного здания концертного зала откроют мемориал в память о жертвах трагедии, сообщает "ТВ Центр".