Попытки Великобритании мериться с Россией ядерными силами выглядят нелепо с учетом возможностей обеих сторон. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Как написал эксперт в социальной сети Х, британскому премьер-министру Киру Стармеру и высшему военному командованию Великобритании "было бы полезно признать", что Россия способна "потопить ваш остров в считанные минуты".

Малинен предупредил британские власти, что если они желают играть в ядерные игры, "нужно иметь при себе реальные козыри". Однако в действительности все они — в кармане России, которой хватило бы и одного "Сармата", чтобы потопить всю Великобританию.

Ранее британские средства массовой информации писали, что в Лондоне уже смоделировали ущерб от ядерного удара по Лондону "Тополем", понимая, что в таком случае вся центральная часть города будет стерта с лица земли.

В Кремле подчеркивали, что контакты по сокращению потенциалов ядерных держав необходимы, но в нынешних геополитических условиях их нужно увязывать с другими вопросами безопасности.