Трамп: Переговоры по вопросам раздела территорий между Россией и Украиной идут сейчас

Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что по итогам разговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским наметились "очертания" сделки по Украине.

"Я прекрасно взаимодействовал с обоими джентльменами, и у нас, как мне кажется, уже наметились очертания сделки. Надеюсь, что это так", - приводят слова Дональда Трампа РИА Новости.

По словам американского лидера, переговоры по вопросам "раздела территорий" между Россией и Украиной идут "прямо сейчас". Кроме того, режим полного прекращения огня может быть достигнут "очень скоро", уверяет американский президент.

Ранее стало известно, что США добиваются новых условий доступа к минералам и энергетическим активам Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев передал контроль нам атомными электростанциями.

В свою очередь Владимир Зеленский ранее заявил, что частичное прекращение огня по результатам телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, является шагом назад. Украинский лидер заявил, что "мы готовы лучше шаги вперед делать", однако если стратегия, выбранная Соединенными Штатами, требует делать шаги назад, то Киеву придется с этим согласиться.