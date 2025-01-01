Корпорация Boeing выиграла у Lockheed Martin конкурс на разработку пилотируемого истребителя шестого поколения F-47. Об этом в пятницу, 21 марта, рассказал президент США Дональд Трамп.

Как заявил политик, F-47 будет "самым смертоносным самолетом в истории", на него планируется потратить не менее 20 миллиардов долларов. Затем компания-производитель получит заказы на сотни миллиардов долларов. Предполагается, что одна такая боевая машина будет стоить примерно 300 миллионов долларов.

Американский лидер отметил, что работы по созданию F-47 уже стартовали по его личному указанию. Предполагается, что цифра в обозначении нового истребителя выбрана в честь самого Трампа, который является 47-м президентом Соединенных Штатов в свой второй срок, пишет The New York Times.

Ранее российский посол в Индии Денис Алипов, комментируя отказ американских компаний от летных программ F-35A и F-16 на авиасалоне Aero India 2025, отмечал, что западные производители военной авиатехники не готовы к конкуренции с Россией.

Американские эксперты восхитились преимуществами российского Су-35, признавая, что он является грозным истребителем для завоевания превосходства в воздухе. Этот истребитель обладает сверхмощными крейсерскими возможностями и усовершенствованными системами радиоэлектронной борьбы.