Москвичам пообещали необычную погоду в ближайшие три дня

В течение трех ближайших дней в столичном регионе ожидаются резкие перепады дневных и ночных температур. Об этом в пятницу, 21 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил метеоролог в интервью "Интерфаксу", в Москве и Московской области в эти дни прогнозируются резкие перепады ночной и дневной температуры. Если ночью столбики термометров могут падать до минус девяти градусов, то с наступлением дня воздух будет прогреваться до десяти градусов тепла.

Вильфанд отметил, что ожидается "очень необычная погода", которая будет "на любой вкус". Самым впечатляющим днем станет понедельник, 24 марта, когда внутрисуточный перепад температур составит 15 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что столь резкая разница между ночными и дневными температурами связана с антициклоном.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что уже с 24 марта в Москве ощутимо потеплеет — днем воздух будет прогреваться до 11 градусов, а по ночам обойдется без отрицательных температур.

Тем временем в ряде российских субъектов ввели режим повышенной готовности из-за паводков. Из-за аномально теплой погоды они раньше обычного начались в некоторых регионах Поволжья и южного Урала. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов.