Ушаков высказался о Лаврове: Классный мужик

Сегодня, 21 марта, исполнилось 75 лет Сергею Лаврову. Вот уже более 20 лет он возглавляет российское внешнеполитическое ведомство. Окончив МГИМО в 1972 году, он устроился на работу в МИД. Первая командировка у Лаврова состоялась на Шри-Ланку. Спустя несколько лет он работал в постпредстве ООН в Нью-Йорке.

"Спроси у него, что сейчас творится в Мьянме - он тебе скажет. Что творится в Чили - он тоже расскажет. Вообще, если вот два слова найти, какими я могу его охарактеризовать, - классный мужик", - заявил помощник президента России Юрий Ушаков телеканалу "Звезда".

Обаятельный, остроумный, харизматичный, настоящий профессионал - Сергей Лавров всегда жестко отстаивает интересы России. За годы, что он остается во главе отечественной дипломатии, наша страна укрепила статус мировой державы.