Трамп ушел от вопроса о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого и конкретного ответа на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции против России.

У американского лидера спросили, намерен ли он ужесточать действующие или вводить дополнительные антироссийские рестрикции в контексте процесса урегулирования конфликта на Украине якобы за то, что "Россия продолжает атаковать Украину".

Трамп в ответ напомнил, что Россия и Украина "воюют друг против друга", однако процесс урегулирования "идет хорошо", можно надеяться на скорое достижение прекращения огня. При этом о санкциях Трамп умолчал, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Национального экономического совета Кевин Хассетт рассказал, что Трамп "настоятельно убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров", причем сделать это можно как с помощью пряника, так и с применением кнута. Под кнутом подразумеваются рестрикционные меры.

Между тем президент России Владимир Путин отмечал, что российский бизнес научился работать в условиях санкций, введенных в отношении нашего государства недружественными странами. Однако рестрикции не следует воспринимать как временные — так, как было прежде, больше уже никогда не будет.