Родня опровергла информацию о падении украинки Ковальчук с высоты

На днях в Дубае на обочине одной из дорог была найдена украинская модель Мария Ковальчук. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. У нее оказались сломаны руки, ноги и позвоночник. В местной полиции заявили, что Ковальчук якобы упала на стройке. Якобы она "в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты".

Однако родственники утверждают, что это фейк. Мать модели пообщалась с SHOT и заявила, что по резонансному делу ее дочери ведется следствие. 20-летняя Мария Ковальчук по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии. Она пока не может ни с кем поговорить. Девушка якобы перенесла четыре операции, но медики не дают прогнозов.

Напомним, украинская красавица пропала еще в начале марта. В день своего 20-летия девушка отправилась якобы на вечеринку "с шейхами". Об этом она сама рассказала маме. Больше на связь Мария не выходила. Родные боялись, что она могла попасть в сексуальное рабство.