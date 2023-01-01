Украина потеряла слишком много танков в своей "курской битве" в ходе российской специальной военной операции. Как отмечает Forbes, российские бойцы подбили из вывели из строя столько боевых машин, сколько не могли себе позволить потерять Вооруженные силы Украины.

Это плохая новость для Украины, которой, согласно одному из недавних анализов, необходимо нанести России в три раза больше потерь, чем Россия наносит Украине. Только при такой пропорции ВСУ могут пытаться ослабить российские вооруженные силы быстрее, чем украинскую армию ослабят бойцы ВС России.

Нынешние показатели являются "неблагоприятным сценарием для Украины в войне на истощение, учитывая ее меньшие первоначальные запасы и ограниченную способность заменить потерянные машины", пишет издание.

Ранее информированные украинские источники рассказали, что украинская армия потеряла 19 американских танков Abrams из 31, которые были предоставлены Вооруженным силам Украины Соединенными Штатами в 2023 году. Практически все Abrams, которые пока еще остаются на ходу, было решено отвести с передовой.

Кроме того, ВСУ лишились всех танков, переданных им Швецией. Всего Стокгольм передавал Киеву десять боевых машин Stridsvagn 122. Эксперты предполагают, что все десять танков были повреждены, причем некоторые — более одного раза.