Это не шутка: Трамп серьезно обсуждает присоединение Канады к США

Дональд Трамп снова поднял тему присоединения Канады к США. Американский лидер утверждает, что говорит серьезно. Он уверен, что если Канада станет новым штатом Америки, то от этого выиграют все.

"Это был бы прекрасный штат", - размечтался Трамп.

По словам американского лидера, в случае присоединения Канады к США будут снижены налоги почти вдвое. Кроме того, такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, передает ТАСС.

При этом Дональд Трамп утверждает, что Америка не может больше выступать в качестве защитника Канады, потому что та якобы не тратится на армию.

Меж тем новый канадский премьер-министр Марк Карни категорично заявляет, что его страна никогда не станет штатом Америки.

Ранее американский президент выразил желание присоединить к США Гренландию. В ответ жители острова в знак протеста намерены бойкотировать американские товары. Как сообщают местные СМИ, на организованную в соцсети группу в поддержку бойкота за две недели подписались более полутора тысяч человек - это 3% населения Гренландии.