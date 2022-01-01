Украинский парламент отказывается выносить на голосование законопроект о снижении предельного мобилизационного возраста на Украине до 55 лет. Об этом заявил в пятницу, 21 марта, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Как отметил нардеп, "в Раде заговорили о снижении мобилизационного возраста до 55 лет, начали писать Telegram-каналы". Однако "пока никто не хочет выносить этот законопроект на голосование" (цитата по ТАСС).

Действующее украинское законодательство предусматривает мобилизацию военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация на Украине многократно продлевалась с февраля 2022 года, на ее отмену пока ничто не намекает.

Украинские военные, втянутые командованием в "курскую авантюру", оказались в тяжелом положении. В попытках спасти свои жизни им приходится прибегать к различным уловкам. Например, один военнослужащий ВСУ попытался прикрыться кустом, чтобы спрятаться от российских бойцов.

При этом киевский режим продолжает искажать правду о реальном положении на фронте. Врут власти Украины и о собственных атаках на гражданские объекты на территории России. В Кремле назвали абсурдом утверждения Генштаба ВСУ о том, что Россия якобы сама обстреляла газоизмерительную станцию "Суджа".