Кирсти Ковентри, одержавшая победу на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК), заявила, что планирует запустить переговоры о возможном возвращении России на Олимпиады.

Как рассказала Ковентри в интервью Sky News, она выступает против отстранения стран от участия в Олимпиадах из-за боевых действий и иных политических причин, поскольку "в интересах нашего движения – добиться представительства всех спортсменов".

При этом спортивная чиновница подчеркнула, что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Ковентри, уроженка Зимбабве, напомнила, что и в Африке "происходят ужасающие конфликты", однако необходимо защищать и поддерживать спортсменов, обеспечивая им возможность участия в соревнованиях.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал очистить спорт от вульгарной политизации и помешать расколу международной спортивной семьи. Президент добавил, что спорт должен быть вне политики, оставаясь свободным и честным.

Владимир Путин также подчеркивал, что Россия опирается на подлинные идеалы и принципы спорта: солидарность, справедливость, торжество человеческого духа, силы и интеллекта. Особое внимание в нашей стране уделяется паралимпийскому движению.