Лавров раскрыл интересную деталь февральских переговоров с США

Российско-американские переговоры, состоявшиеся 18 февраля в Саудовской Аравии, прошли без предварительной подготовки. Об этом рассказал в пятницу, 21 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил дипломат в эфире телеканала "Звезда", перед пресловутыми переговорами "никакой предварительной работы не было". Этому предшествовал созвон лидеров двух государств, причем Дональд Трамп "прекрасно осознавал", что вина за прервавшийся диалог лежит на прежней вашингтонской администрации.

Кроме того, "перед этим буквально накануне направил в Россию своего близкого советника для подробного разговора", рассказал Лавров. Через три дня после телефонного общения президентов "мы полетели" в Саудовскую Аравию, при этом "никакой подготовки не было", подчеркнул министр.

12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами России и США — первый после переизбрания Дональда Трампа, а также первый за долгое время охлаждения российско-американских отношений. Вслед за этим состоялась встреча делегаций России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии, на которой обсуждались различные вопросы политики и экономики.

Продолжается подготовка к следующему раунду переговоров. В Кремле подчеркнули, что Москву представят "опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике". При этом Госдепартамент не называл политиков, которые поедут в Эр-Рияд от Вашингтона.